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Канадская молодежка в овертайме выиграла хоккейный ЧМ-2023: видео

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Галифакс, Пятница 06 января 2023 10:24
Канадская молодежка в овертайме выиграла хоккейный ЧМ-2023: видео Фото: Сборная Канады U-20 триумфовала на родной земле (iihf.com)
Автор: Антон Федорцив

Хоккейная сборная Канады U-20 в овертайме финального матча чемпионата мира-2023 дожала сверстников из Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2023, U-20, финал

Чехия U-20 – Канада U-20 – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Шайбы: Кулих, 52:30, Кос, 53:24 – Гюнтер, 12:41, 66:22, Райт, 24:35

"Кленовые листья" открыли счет в середине стартового периода. Это Гюнтер получил передачу от Кларка в левой зоне вбрасывания и мощным выстрелом снял паутину с дальней девятки ворот чехов.

На старте второго периода отличился капитан канадцев Райт. Он подхватил шайбу у правого борта, прорвался сквозь двух защитников и с нескольких метров обыграл голкипера. Однако сборная Чехии отыскала резервы, чтобы отыграться.

В третьей 20-минутке они организовали два гола в течение двух минут. Сначала Кулих удачно сыграл на добивании после сэйва вратаря канадцев. А потом Кос перед воротами подправил шайбу после броска Гамары.

В конце концов победителя ЧМ-2023 пришлось выяснять в овертайме. Там сильнее оказалась Канада U-20. "Кленовые листья" разыграли классную голевую комбинацию: Руа вывел Гюнтера на ударную позицию, и капитан сборной не промахнулся – 2:3 в итоге.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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