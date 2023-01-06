Канадская молодежка в овертайме выиграла хоккейный ЧМ-2023: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2023, U-20, финал

Чехия U-20 – Канада U-20 – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Шайбы: Кулих, 52:30, Кос, 53:24 – Гюнтер, 12:41, 66:22, Райт, 24:35

"Кленовые листья" открыли счет в середине стартового периода. Это Гюнтер получил передачу от Кларка в левой зоне вбрасывания и мощным выстрелом снял паутину с дальней девятки ворот чехов.

На старте второго периода отличился капитан канадцев Райт. Он подхватил шайбу у правого борта, прорвался сквозь двух защитников и с нескольких метров обыграл голкипера. Однако сборная Чехии отыскала резервы, чтобы отыграться.

В третьей 20-минутке они организовали два гола в течение двух минут. Сначала Кулих удачно сыграл на добивании после сэйва вратаря канадцев. А потом Кос перед воротами подправил шайбу после броска Гамары.

В конце концов победителя ЧМ-2023 пришлось выяснять в овертайме. Там сильнее оказалась Канада U-20. "Кленовые листья" разыграли классную голевую комбинацию: Руа вывел Гюнтера на ударную позицию, и капитан сборной не промахнулся – 2:3 в итоге.