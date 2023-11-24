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Студентов "медучилищ" на оккупированных территориях заставляют лечить раненых россиян

Фото: оккупанты принуждают студентов-медиков к сотрудничеству (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Захватчики заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений помогать раненым оккупантам. В случае несогласия сотрудничать - угрожают преследованиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечают в ЦНС, речь идет о так называемых студентах "медицинских училищ" на временно оккупированных территориях. Известно, что старшекурсников приобщают к службе на врага во время практики.

"Отказаться от такой практики невозможно, ведь в таком случае оккупанты угрожают исключением", - отмечают в сообщении.

Перед практикой россияне инструктируют молодых специалистов, а с практикантами проводят беседы "специалисты" по ФСБ.

"В частности студентам угрожают разглашение информации и предупреждают об ответственности за экстремизм", - сообщили напоследок в ЦНС.

Жизнь в оккупации

Накануне сообщалось, что оккупанты заставляют местных жителей сдавать кровь на нужды российских военных.

В начале ноября стало известно, что россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.

Ранее сообщалось, что оккупанты не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Также захватчики отвезли группу так называемых "психологов". Они выманивают важную информацию у местного населения.

В ЦНС писали, что на временно оккупированных территориях Украины стремительно растет уровень бедности и нарастает социально-экономический кризис.

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