Студенты смогут выезжать за границу, но есть условия. Детали решения Кабмина

По данным источника, речь идет о студентах в возрасте до 22 лет, не подлежащих призыву.

Однако выезжать они смогут сроком не более семестра.

Бакалавры должны учиться на дневной форме в учреждениях высшего образования государственной или коммунальной формы собственности. Также студент должен получать образование бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка. Он должен быть участником программ академической мобильности в иностранных учреждениях

Как отметили в Министерстве образования, для пересечения документов необходимо иметь некоторые документы.

Документы, необходимые для пересечения границы:

е-билет студента;

направление от ЗВО;

заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-справочный документ от ТЦК Никаких особых разрешений МОН не будет выдавать.

"Это решение поспособствует интеграции Украины в европейское пространство высшего образования, восстановит возможность всем студентам участвовать в программах академической мобильности, что позволит получать новые знания и опыт", - считают в министерстве.

Напомним, осенью 2023 президент Владимир Зеленский поручил облегчить выезд за границу студентов не мобилизационного возраста в рамках академической мобильности.

Следует также напомнить, что студенты в Украине получают отсрочку от мобилизации. Детальнее об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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