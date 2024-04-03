Студенты, спортсмены, волонтеры. Кто может выезжать за границу во время войны и что для этого нужно

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Ограничения для мужчин во время военного положения

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину было введено военное положение. Этот особый правовой режим предусматривает ограничение на выезд за пределы страны военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет.

При этом согласно законодательству, выехать из Украины во время действия военного положения могут некоторые категории граждан при наличии соответствующих оснований (состояние здоровья, снятие с военного учета, семейные основания и т.п.) и документов.

Поездки за границу также были разрешены представителям ряда профессий, а 2 апреля 2024 Кабмин ослабил ограничения для студентов.

Правила для студентов смягчили

После введения военного положения студенты заведений высшего, профессионального образования, ассистенты, аспиранты, докторанты попали в список лиц, которым запрещен выезд из страны. В то же время они получили отсрочку от мобилизации на военную службу.

Какое-то время на обучение могли выезжать украинцы-студенты иностранных вузов, но после выявления фактов подделки документов и этой категории был запрещен выезд за пределы Украины.

Однако 2 апреля Кабинет министров принял постановление, согласно которому выезд за границу разрешили студентам, ставшим участниками программы академической мобильности.

Как пояснили в Минобразования, соответствующее решение будет способствовать интеграции Украины в европейское пространство высшего образования, позволит студентам получать новые знания и опыт по программам академической мобильности.

Отметим, академическая мобильность предполагает перемещение студентов или преподавателей вузов на определенный период времени в другое образовательное или научное учреждение в пределах или за пределами своей страны с целью обучения или преподавания.

Фото: студенты смогут выезжать за границу по программе академической мобильности (Getty Images)

Выехать смогут студенты при следующих условиях:

возраст от 18 до 22 лет;

не подлежат призыву военную службу во время мобилизации;

учатся на дневной форме в учреждениях высшего образования государственной или коммунальной формы собственности;

получают образовательную степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления );

); стали участниками академической мобильности сроком 1 семестр.

Для пересечения границы необходимо иметь следующие документы:

э-билет студента;

направление от учебного заведения;

заверенная копия договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-учетный документ от ТЦК.

Представители каких профессий могут пересекать границу

В постановлении правительства о правилах пересечения границы Украины во время военного положения приведен перечень представителей ряда профессий, которые могут выезжать из страны при наличии соответствующих документов.

Члены экипажей кораблей

Если они осуществляют рейсы из/в морские порты Украины, направляются на работу на морских судах, судах внутреннего плавания.

Для пересечения государственной границы нужно предоставить удостоверение личности моряка, судовую роль (список лиц судового экипажа), подтверждение от Администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов.

Железнодорожники

Основанием для разрешения является письмо от предприятий железнодорожного транспорта, в котором содержится обоснование и подтверждение объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом в период военного положения. Срок пребывания за границей ограничен 6 месяцами.

Авиационный персонал

Может получить разрешение для выезда за границу в командировку или на обучение. Необходимо иметь копию заключенного трудового договора или заключенный договор на прохождение тренажерной подготовки; подтверждение Госавиаслужбы, что лицо входит в авиационный персонал и имеет соответствующее удостоверение; приказ субъекта авиационной деятельности о командировке лица за границу.

Водители транспортных средств

Имеющие лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров. Информация о водителе должна быть доступна в информационной системе Укртрансбезопасности.

Пересекать государственную границу можно только на транспортном средстве, полная масса которого составляет от 3,5 т. Водители могут непрерывно находиться за границей не более 45 календарных дней.

Фото: водителям разрешено пересекать границу при наличии международной лицензии (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Водители-волонтеры

Которые осуществляют перевозку грузов для ВСУ, медицинских грузов или гуманитарной помощи.

Решение о выезде принимается Мининфраструктуры или областными военными администрациями при наличии обоснования относительно объемов грузов в письмах от военных, правоохранительных органов; военных администраций; медицинских учреждений; отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Информация о лице, которое будет осуществлять перевозку, должна быть доступна в системе Укртрансбезопасности "Шлях". Срок пребывания за границей водителей-волонтеров – до 30 дней.

Деятели культуры

Для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене при наличии соответствующего решения Министерства культуры.

Спортсмены и тренеры

Для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Подтверждающим документом для пересечения границы является решение Минмолодежьспорта о включении в состав участников спортивного мероприятия.

Кому еще разрешено выезжать из Украины

Кроме вышеупомянутых категорий во время военного положения пересекать границу на законных основаниях могут:

Мужчины от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;

Лица исключенные из воинского учета по состоянию здоровья;

Лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

Родители-одиночки, воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

Родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

Родственники, сопровождающие детей с инвалидностью при выезде за пределы Украины, при их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

Лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, и сопровождают его при выезде за пределы Украины;

Лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей при выезде за пределы Украины;

Лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц за пределы Украины;

Попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

непригодные к военной службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев – по заключению ВЛК;

Военные в отпуск – при наличии разрешения воинской части;

Военные, проходящие военную подготовку за границей;

Работники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки.

Фото: выезд из Украины во время военного положения разрешен для ряда категорий (Getty Images)

Новые законы. К чему готовиться военнообязанным

В Украине меняются правила мобилизации и военной службы. Президент Владимир Зеленский уже подписал законы об уменьшении возраста мобилизации с 27 до 25 лет и введении электронного кабинета военнообязанного, благодаря чему граждане смогут физически не посещать ТЦК, а будут иметь возможность обновить свои данные из любой локации.

К тому же, Верховная рада завершает проработку нового законопроекта о мобилизации. Голосование во втором чтении может состояться уже в середине апреля.

В законопроекте предлагаются значительные изменения мобилизационных правил. В частности, относительно предоставления "брони" от призыва, отсрочки от мобилизации, порядка вручения повесток, ограничения для уклонистов управлять транспортными средствами и т.д.

Также депутаты рассматривали возможность вручения повесток онлайн. Однако на данный момент известно, что профильный комитет Рады отказался от обязательной регистрации электронного кабинета и повесток в нем. Использование такого кабинета должно стать правом украинцев, а не обязанностью.

При этом в процессе работы над законопроектом из него изъяли норму об ограничении права выезда за границу уклонистов, поскольку этот запрет уже регулируется действующим законодательством.