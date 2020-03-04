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У Рівному з підозрою на коронавірус госпіталізували чоловіка

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 14:25
У Рівному з підозрою на коронавірус госпіталізували чоловіка
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Хлопець знаходиться в інфекційному відділенні центральної міської лікарні Рівного

У хлопця з Чернівців, який приїхав до батьків до Рівного, підозрюють захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, студент повернувся з Чернівців і поскаржився на високу температуру, та звернувся на "гарячу" лінію охорони здоров’я. Нині хлопець знаходиться в інфекційному відділенні центральної міської лікарні.

Відомо, що це першокурсник Чернівецького медуніверситету.

"Це студент, який повернувся додому, з навчання. Він хворів, але свідома там родина, і вони одразу на гарячу лінію повідомили про цей випадок", - зазначив заступник начальника управління охорони здоров’я області Олег Вівсянник.

Зазначається, що у студента відібрали зразки та відправили у лабораторію Центру громадського здоров’я у Київ.

"Був такий прецедент, що з міста Чернівців студент повертався додому до батьків із високою температурою, але проінформований - звернувся на "гарячу" лінію. Ми відпрацювали алгоритм. На даний час пацієнт госпіталізований у центральну міську лікарню. Вживаються усі заходи відповідно до алгоритму дій медичних працівників", - додав Вівсянник.

Нагадаємо, єдиний на сьогодні заражений коронавірусом в Україні знаходиться в ізоляції в Чернівцях, його стан задовільний, ніяких симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється. Його госпіталізували ще 29 лютого, симптоми хвороби проявилися після поїздки до охопленої коронавірусом Італії.

Крім того, на сьогодні на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб, частина зразків вже передана до референс-лабораторії.

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