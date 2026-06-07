Стубб назвал 7 фактов, которые доказывают преимущество Украины на поле боя

Президент Финляндии заявил, что Украина впервые с начала полномасштабного вторжения находится в лучшем военном положении. Среди его аргументов - ежемесячные потери РФ в 35 тысяч против 27 тысяч новых вербованных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Александра Стубба швейцарской газете NZZ.
По словам Президента Финляндии Александра Стубба, война для Киева прошла три этапа: "Первый год войны был вопросом выживания. Следующие три года - устойчивости. Теперь это вопрос математики - математики на поле боя".
Он назвал семь фактов, которые, по его мнению, доказывают превосходство Украины:
Стубб скептически оценивает опасения, что Россия будет "проверять" статью 5 после завершения войны в Украине. "Зачем России проверять статью 5, если ей не удалось завоевать Украину за четыре года?", - сказал президент Финляндии.
Он привел историческую аналогию: во время Второй мировой войны Москве понадобилось четыре года, чтобы дойти до Берлина - расстояние около 1600 километров. В войне против Украины за такой же период российские войска продвинулись примерно на 60 километров.
Стубб допустил гибридные испытания со стороны России - кибератаки, диверсии - но не военные, кинетические. "Людям просто нужно успокоиться. Я понимаю публичные дебаты, но я вижу все отчеты разведки - я очень внимательно их читаю", - подчеркнул он.
Стубб добавил, что большинство населения России сейчас против войны. Этому поспособствовали украинские удары дронами и ракетами вглубь российской территории в направлении Москвы и Санкт-Петербурга, а также ограничения интернета. "Путину пришлось заблокировать Telegram и WhatsApp, и это начало влиять на реальную жизнь", - отметил президент Финляндии.
Стубб выступил за диалог с российским диктатором, но с условием.
"Переговоры с россиянами возможны лишь тогда, когда они не имеют сильной позиции. Мы должны делать это вместе с американцами, но одновременно спросить себя, соответствует ли американская внешняя политика в отношении России и Украины сейчас интересам Европы. Если нет - а в определенных аспектах это не так - тогда мы должны присоединиться", - заявил президент.
По его словам, первым переговоры должен пробовать Европейский Союз. Если не удастся - формат E3 (Франция, Германия, Великобритания). В случае провала - другой формат.
Напомним, на прошлой неделе Стубб уже раскрывал соотношение потерь на фронте и называл ситуацию для Киева "гораздо лучше, чем когда-либо за время полномасштабной войны".
Тогда же он предположил, что может возглавить переговоры ЕС с Россией в случае такой необходимости.