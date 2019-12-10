СЦКК зафіксував бойовиків на ділянці розведення

Спільний центр з контролю та координації (СЦКК) зафіксував перебування бойовиків на ділянці розведення сил і засобів в Станиці Луганській, що заборонено мінськими угодами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що представники збройних формувань були одягнені у камуфляж російського зразка у нарукавних пов'язках з написом "СЦКК-JCCC". Така символіка у складі СЦКК не використовується.

"Представники збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України за жодних обставин не можуть знаходитися на ділянках розведення, перебування на яких дозволено тільки офіцерам СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Перебування осіб, нібито представників СЦКК, на ділянці розведення порушує Мінські домовленості, що були імплементовані у рамковому рішенні Трьохсторонньої контактної групи про розведення сил та засобів.

Також наголошується, що у грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ в односторонньому порядку припинили свою діяльність у складі СЦКК та покинули Україну. Представників "ЛНР" та "ДНР" у складі СЦКК немає.

"Вимагаємо в окупаційної адміністрації Російської Федерації в Луганській області прибрати вищезазначених представників збройних формувань з території ділянки розведення", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ОБСЄ заявили, що на ділянках розведення сил і засобів на Донбасі бойовики патрулюють територію із пов'язками Спільного центру з контролю та координації, членами якого вони не є.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Троє військовослужбовців загинули.