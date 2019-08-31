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На Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, поранений військовий ЗСУ

Новини » Суспільство    31.08.2019 - 20:00
На Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, поранений військовий ЗСУ
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики обстрілювали українських військових із забороненого мінськими угодами озброєння

На Донбасі з початку доби, 31 серпня, незаконні збройні формування сім разів порушили режим припинення вогню, поранення отримав український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

протягом доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненого мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82-мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили три обстрілу позицій ООС. Зокрема, з мінометів калібру 82-мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики здійснили обстріл неподалік Водяної із напрямків Вужачку і Пикуз

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" НВФ здійснили чотири обстрілу позицій ООС: двічі поблизу Зайцево за напрямом Гольмовского, бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю Неподалік Травневого за напрямом Гольмовского здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів; біля Луганського за напрямом Нижнє Лозове - зі станкового протитанкового гранатомета.

Нагадаємо, бойовики в районі населеного пункту Зайцево запросили в української сторони режим тиші до 16:00 для того, щоб забрати тіла загиблих, але обстріляли українські позиції, поранення отримав один військовослужбовець.

Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції ЗСУ, поранений військовий На Донбасі з початку доби бойовики 7 разів порушили перемир'я, загинув боєць ЗСУ
Теми: Новини ООС
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