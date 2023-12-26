Срочники уже не нужны, поэтому Генштаб попросил их освободить, - Залужный

Генштаб Вооруженных сил Украины обратился к Министерству обороны с просьбой освободить срочников, поскольку сейчас они уже не нужны.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Ми Україна".

По словам генерала, по состоянию на лето Генштаб еще не был готов освободить срочников.

"Но в конце ноября, это было наше предложение, мы обратились к Министерству обороны, чтобы срочников освободить с воинской службы. По состоянию на сегодня они уже не нужны. Наша четкая позиция - их освобождать, чтобы они шли отдыхать", - добавил Залужный.

Он отметил, что дальше они должны действовать в условиях существующего законодательства.

Напомним, еще в ноябре секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинских срочников, чей срок службы уже истек, решили демобилизовать.

При этом вчера, 25 декабря, Кабмин внес в Раду законопроект об изменении порядка мобилизации. В частности, он предусматривает изменения в правилах демобилизации.

Более детально о документе можете узнать в материале РБК-Украина.