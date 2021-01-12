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У Швеції очікують, що Байден буде більшим противником "Північного потоку-2", ніж Трамп

Вівторок 12 січня 2021 06:19
У Швеції очікують, що Байден буде більшим противником "Північного потоку-2", ніж Трамп
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Політика вибраного президента США Джо Байдена стосовно російського газопроводу "Північний потік-2" може бути більш рішучою, ніж його попередника Дональда Трампа. На зміну позиції США у цій справі нічого не вказує.

Про це пише "Польське радіо" з посиланням на "Svenska Dagensbladet".

"Нічого не вказує на зміну позиції США у справі Nord Stream 2. Навпаки: Джо Байден, якщо це взагалі можливо, буде більшим противником цього проєкту, ніж Дональд Трамп", - пише видання.

Видання пояснює, що Байден, коли був віце-президентом в адміністрації Барака Обами, застерігав перед залежністю Європи від газу з Росії.

Під час дискусії про "Північний потік-2" з владою Швеції 2016 року Байден публічно говорив, що цей спірний проєкт дозволить Росії обійти Україну в постачанні газу до Європи та ускладнить європейцям зменшення залежності від газу з цього напрямку, а найкращою альтернативою є зріджений газ зі США.

"Svenska Dagensbladet" вказує, що Байден переконував уряд Швеції виступити проти "Північного потоку-2". Проте, шведи дали згоду на прокладення цього газопроводу у своїй ексклюзивній економічній зоні.

Нагадаємо, 11 січня російське судно-трубоукладчик "Академік Черський" залишило місце будівництва газопроводу "Північний потік-2".

РБК-Україна писало, що 1 січня, сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік. Він включає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

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