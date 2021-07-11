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Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити в серпні

Автор: РБК-Україна

Виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" мають намір завершити в серпні. Газопровід вже завершено на 98%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

"Ми вважаємо, що будівельні роботи будуть завершені в кінці серпня. Зараз вже завершені 98%", - заявив Варніг.

Він зазначив, що російський газопровід може бути запущений в експлуатацію вже цього року.

Нагадаємо, напередодні голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав прийнятну для України гарантію для запуску " Північного потоку-2".

Крім того, питання російського газопроводу планується обговорити під час візиту президента України до Німеччини.

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Північний потік-2