Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити в серпні

Виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" мають намір завершити в серпні. Газопровід вже завершено на 98%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
"Ми вважаємо, що будівельні роботи будуть завершені в кінці серпня. Зараз вже завершені 98%", - заявив Варніг.
Він зазначив, що російський газопровід може бути запущений в експлуатацію вже цього року.
Нагадаємо, напередодні голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав прийнятну для України гарантію для запуску " Північного потоку-2".
Крім того, питання російського газопроводу планується обговорити під час візиту президента України до Німеччини.