На будівництво Київської обхідної підуть матеріали українських компаній, - Шуляк

Зокрема, для будівництва КОД знадобиться 3,5 млн кубометрів піску. Українські виробники здатні покрити таки об’єми, зазначила Шуляк. У цьому депутат переконалась особисто, відвідавши кар’єри "Слобожанської будівельної кераміки" під Києвом.

"Однозначно, постачальників матеріалів обиратимуть на конкурсній основі, але факт залишається фактом: Україні не потрібно закуповувати матеріали з інших країн, ми маємо все своє. Більше того, замовляючи матеріали в наших виробників, ми істотно економимо на логістиці та підтримуємо нашу економіку", - підкреслила Шуляк.

Проєкт Київської обхідної дороги передбачає спорудження напівкільця загальною протяжністю близько 150 км. КОД об’єднає ключові траси, що ведуть до столиці:

М-07 "Київ - Ковель"

М-06 "Київ - Чоп"

М-05 "Київ - Одеса"

Н-01 "Київ - Знам’янка"

Н-08 "Бориспіль - Маріуполь"

М-03 "Київ - Харків"

обхід Броварів

"Будівництво нової обхідної дороги дозволить розв’язати транспортні проблеми столиці, які всім уже давно набридли. Це не лише звільнить усіх, хто живе в столиці, від заторів при в’їзді у Київ, а й істотно покращить міжнародне автомобільне сполучення", - зазначає Шуляк.