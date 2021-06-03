Будівництво Київської окружної за програмою Зеленського почнуть цьогоріч, - Тимошенко

У рамках програми президента "Велике будівництво" вже цього року розпочнуть будівництво Київської об'їзної дороги (КОД) за європейськими стандартами якості.

За його словами, зараз фахівці закінчують проектування об'єкта.

"Ми хочемо, щоб це була дійсно гарна окружна, а не просто відрізок дороги", - заявив Кирило Тимошенко.

Він також нагадав, що у планах президентської програми на цей рік - добудова Дарницького моста у Києві, тендер на який оголосили напередодні. "І ми його швидко добудуємо", - сказав заступник голови ОП.

Тимошенко зазначив, що за попередні роки в країні накопичилося багато інфраструктурних проблем, тому команда "Великого будівництва" наростила темпи реалізації проектів.

"Ми готуємо проектну документацію, проводимо торги восени-взимку або на початку весни. Щоб, як тільки починається будівельний сезон, відразу виходити на роботи і не чекати, коли прийдуть гроші і виходити на роботу восени", - пояснив Кирило Тимошенко.

Тимошенко додав, що більшість об'єктів перебувають в активній фазі реалізації. Він також виділив інші важливі проекти "Великого будівництва" 2021 року.

"З яскравого - флагманський проект "Запорізький міст", рух по якому ми збираємося відкрити до Дня незалежності. Наступне - найдовша в Україні траса М-30 в 1400 км. Також до Дня незалежності. Проект зараз в роботі", - зазначив Кирило Тимошенко.