Будівництво аеродрому в Дніпрі: названо нового підрядника

Переможцем нового тендеру на будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпро" стала турецька компанія "Онур Конструкціон Інтернешнл" із пропозицією в 5,64 млрд грн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані в системі Prozorro.
Тендер оголосили 26 липня, очікувана вартість становила 5,71 млрд грн.
Окрім "Онур Конструкціон Інтернешнл", у тендері взяла участь компанія "Ростдорстрой", яка запропонувала 5,65 млрд грн.
За умовами тендеру, підрядник має побудувати 3,2 км злітно-посадкової смуги, руліжні доріжки, перон і необхідну злітно-посадкову інфраструктуру.
Термін - до 21 грудня 2024 року.
Як повідомлялось, міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували. Тепер він називається "Дніпро".
Також раніше Міністерство інфраструктури пропонувало побудувати ще один міжнародний аеропорт для Києва.