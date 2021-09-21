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Будівництво аеродрому в Дніпрі: названо нового підрядника

Автор: Наталія Гурковська

Переможцем нового тендеру на будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпро" стала турецька компанія "Онур Конструкціон Інтернешнл" із пропозицією в 5,64 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані в системі Prozorro.

Тендер оголосили 26 липня, очікувана вартість становила 5,71 млрд грн.

Окрім "Онур Конструкціон Інтернешнл", у тендері взяла участь компанія "Ростдорстрой", яка запропонувала 5,65 млрд грн.

За умовами тендеру, підрядник має побудувати 3,2 км злітно-посадкової смуги, руліжні доріжки, перон і необхідну злітно-посадкову інфраструктуру.

Термін - до 21 грудня 2024 року.

Як повідомлялось, міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували. Тепер він називається "Дніпро".

Також раніше Міністерство інфраструктури пропонувало побудувати ще один міжнародний аеропорт для Києва.

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Дніпро