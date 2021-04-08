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Аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували. Попереду ще голосування

Новость на русском → Дніпро, Четвер 08 квітня 2021 12:02
Аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували. Попереду ще голосування Фото: аеропорт у Дніпрі (facebook com dnk aero)
Автор: РБК-Україна

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували. Тепер він називається "Дніпро", але навесні ще належить остаточне голосування за назву.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Немає більше аеропорту "Дніпропетровськ", є "Дніпро". Стара назва аеропорту "Дніпропетровськ" залишилася остаточно в минулому. У сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах, а також у реєстрах нинішній аеропорт вже називається "Дніпро", - зазначив міністр.

За його словами, цієї весни жителі області зможуть проголосувати, на честь якого знакового діяча буде названо аеропорт. Він також додав, що до кінця наступного року розпочне роботу новий термінал, а до кінця 2023 в Дніпрі буде і нова злітно-посадкова смуга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Словаччина підписали угоду, яка дозволить відновити роботу аеропорту Ужгорода.

Також раніше Міністерство інфраструктури пропонувало побудувати ще один міжнародний аеропорт для Києва.

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Новини України Суспільство Дніпро аэропорт Владислав Криклій
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