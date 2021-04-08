Аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували. Попереду ще голосування

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували. Тепер він називається "Дніпро", але навесні ще належить остаточне голосування за назву.

"Немає більше аеропорту "Дніпропетровськ", є "Дніпро". Стара назва аеропорту "Дніпропетровськ" залишилася остаточно в минулому. У сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах, а також у реєстрах нинішній аеропорт вже називається "Дніпро", - зазначив міністр.

За його словами, цієї весни жителі області зможуть проголосувати, на честь якого знакового діяча буде названо аеропорт. Він також додав, що до кінця наступного року розпочне роботу новий термінал, а до кінця 2023 в Дніпрі буде і нова злітно-посадкова смуга.