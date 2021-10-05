ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Подільсько-Воскресенський міст у Києві: коли його планують відкрити

Новость на русском →
Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 09:05
Подільсько-Воскресенський міст у Києві: коли його планують відкрити Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст. Каже, що він працюватиме до кінця року.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він розповів, що на одній з нарад він звернувся до профільного заступника, відповідального за транспортну інфраструктуру і Подільсько-Воскресенський міст зокрема.

"Я йому сказав: міст повинен бути готовий в кінці року, це жорстка вимога. Мені не подобається, коли камені летять в мою сторону, а зобов'язання, яке ви дали, не відповідає дійсності. Тому якщо міст не поїде, той, хто надав мені неправдиву інформацію, працювати тут не буде", - сказав Кличко.

Мер міста заявив, що поставив жорстку умову, що до кінця року автотранспортне сполучення між правим і лівим берегом по Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито.

"Або заступник з транспорту буде звільнений! У нього, таким чином, є дуже вагома мотивація", - зазначив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 10 тисяч нових заражень
МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 10 тисяч нових заражень
DAILY
Віталій Кличко: Я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори
Сергій Щербина, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори