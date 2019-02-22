У будівельній галузі на початку року зафіксоване зростання

Обсяги будівельної продукції за січень становили 6,5 млрд грн

Объемы строительства в январе 2019 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 6,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе 2019 года составил 6,5 млрд грн.

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Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 79,3% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 10,7% и 10,0% соответственно.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 3,5. С 2018 года рост промпроизводства составил 1,1%

По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 в.п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.