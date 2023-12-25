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Для сдерживания РФ. Испания отправит танки Leopard к границе Украины, - ABC

Понедельник 25 декабря 2023 20:48
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Для сдерживания РФ. Испания отправит танки Leopard к границе Украины, - ABC Архивное фото: Испания отправит к границе с Украиной танки Leopard (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Испания в следующем году отправит группу своих военных вместе с техникой в Словакию. Это необходимо в рамках сдерживания России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Отмечается, что в 2024 году Вооруженные силы Испании разместят группу военных в Словакии.

Речь идет о 600 солдатах, которые в рамках миссии НАТО должны усилить границы Североатлантического альянса.

Издание пишет, что кроме 600 военных Испания перебросит к границе Украины танки "Леопард" и вертолеты.

НАТО усиливается из-за агрессии России

Ранее Германия и Литва подписали в Вильнюсе "дорожную карту" в качестве основы для размещения в стране бригады Бундесвера.

Также сообщалось, что Североатлантический союз увеличил объем бюджетов на 2024 год, что демонстрирует солидарность членов Альянса в преодолении общих вызовов безопасности.

Посол США в НАТО Джулиан Смит сказала, что Североатлантический альянс не собирается ждать, пока Россия возобновит свои вооруженные силы после поражения в Украине. Организация обеспечит своих членов и союзников всем, что необходимо для обороны.

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