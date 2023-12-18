Для сдерживания России. В Литве через два года разместят бригаду Бундесвера

Германия и Литва сегодня, 18 декабря, подписали в Вильнюсе "дорожную карту" как основу для размещения в стране бригады Бундесвера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Германии .

"С 2025 года здесь (в Литве - ред.) будет размещено около 5000 военнослужащих Бундесвера - впервые для Бундесвера такого масштаба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о сдерживании России и защите территории альянса НАТО. Размещая на постоянной основе бригаду Бундесвера в Литве, Германия посылает четкий сигнал солидарности со своими партнерами по альянсу НАТО.

Причиной формирования бригады является агрессия РФ

Создание бригады в Литве является флагманским проектом поворотного момента в политике безопасности, вызванным агрессивной войной России против Украины.

"Проект амбициозный: никогда ранее Бундесвер не размещал на постоянной основе столько солдат и гражданских сотрудников Бундесвера за рубежом", - добавили в Минобороны Германии.

Лишь в конце июня 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус объявил о развертывании бригады. Только через полгода, 18 декабря 2023 года, он подписал дорожную карту дальнейшей реализации проекта со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.

Писториус ранее встречался для переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседа. В полную боевую готовность бригада заработает до конца 2027 года.

Угроза НАТО

Недавно аналитики Немецкого общества внешней политики заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину может хватить до шести лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

Также президент Чехии Петр Павел считает, что Россия может полностью восстановить свою боеспособность в течение шести лет.

На днях российский диктатор Владимир Путин набросился с угрозами в Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждает, что РФ направит к финской границе войска.