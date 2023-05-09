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Для сдерживания агрессии: США разместили истребители F-22 Raptor в Эстонии

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Вторник 09 мая 2023 00:31
Для сдерживания агрессии: США разместили истребители F-22 Raptor в Эстонии Фото: США разместили в Эстонии истребители F-22 Raptor (usafe.af.mil)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки развернули истребители пятого поколения F-22 Raptor в Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военно-воздушные силы США.

8 мая, истребители пятого поколения военно-воздушных сил США F-22 Raptor, поддерживающие миссию объединенного воздушного командования НАТО по защите восточного фланга, разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.

"F-22 Raptor ВВС США сдерживают агрессию над балтийским небом", - отметили в ВВС США.

Ранее мы писали, министерство обороны США согласилось продать Польше 24 истребителя F-22 Raptor за символический доллар.

Напомним, американские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 у Аляски.

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Соединенные Штаты Америки Эстония
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