Для сдерживания агрессии: США разместили истребители F-22 Raptor в Эстонии
Соединенные Штаты Америки развернули истребители пятого поколения F-22 Raptor в Эстонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военно-воздушные силы США.
8 мая, истребители пятого поколения военно-воздушных сил США F-22 Raptor, поддерживающие миссию объединенного воздушного командования НАТО по защите восточного фланга, разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.
"F-22 Raptor ВВС США сдерживают агрессию над балтийским небом", - отметили в ВВС США.
Ранее мы писали, министерство обороны США согласилось продать Польше 24 истребителя F-22 Raptor за символический доллар.
Напомним, американские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 у Аляски.
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