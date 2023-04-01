За символический доллар. США продадут Польше 24 истребителя F-22 Raptor

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский портал Defence24 .

Вся операция готовилась более года и должна была быть, среди прочего, компенсации за переданные Украине польские истребители МиГ-29.

В Польшу поступят истребители, досрочно снятые с боевых действий.

"До конца 2025 года Польша может стать второй после США страной в мире, которая будет использовать два типа самолетов 5-го поколения. Кроме уже закупленных для ВВС Польши самолетов F-35, американцы предложили предоставить Польше 24 самолета F-22 A Block 20 из партии из 32 истребителей", - сообщает издание.