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Стремительный маневр: десантники показали наступательные действия в Курской области

Украина, Вторник 11 февраля 2025 09:40
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Стремительный маневр: десантники показали наступательные действия в Курской области Фото: Десантники ВСУ провели наступление в Курской области (sof.mil.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Десантники 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно провели наступательные действия на одном из направлений Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникаций командования ДШВ ВСУ.

Управление обнародовало видео, как происходили наступательные действия подразделений ДШВ и других составляющих сил ВСУ.

"В результате стремительного и неожиданного для противника маневра, были заняты новые рубежи и значительно улучшено тактическое положение", - говорится в сообщении.

Наступательные действия происходили в тесном взаимодействии с подразделениями сил поддержки, боевого и логистического обеспечения.

Курская операция

Напомним, ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, за 6 месяцев активных боевых действий на территории РФ общие потери российских войск в живой силе составили более 47 тысяч человек, из них более 19 тысяч - убитыми. По его словам, это наиболее подготовленные российские войска. Подверглась разгрому и группировка северокорейских наемников.

В ходе операции взяты в плен 924 военных армии РФ. Пополнение обменного фонда позволило освободить часть наших военнослужащих, в том числе тех, кто находился в неволе с весны 2022 года.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что курская операция Сил обороны, которая длится уже полгода, дала два важных урока мировому сообществу: "Первый - не бояться Путина; второй - верить в способность Украины победить".

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Курская область ВСУ
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