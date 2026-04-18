Стрельбу в Киеве квалифицировали как теракт, ведется расследование

Кравченко сообщил, что по факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе Киева открыто уголовное производство в соответствии с ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей).

Личность стрелка установили - это мужчина 1968 года рождения. Во время нападения он использовал легально зарегистрированное огнестрельное оружие. В результате теракта погибли шесть человек.

"Среди них - мужчина, который скончался на месте происшествия, и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице. Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь", - написал генпрокурор.

В СБУ также сообщили, что расследуют нападение в Киеве, как теракт. Количество раненых в СБУ оценили в семь человек, тогда как ранее писали о 10 раненых.

"СБУ, Нацполиция и прокуратура принимают комплексные меры, чтобы установить все обстоятельства инцидента, в том числе возможные мотивы стрелка", - добавили в сообщении.