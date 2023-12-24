RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стрельба в Праге: во время обысков у нападающего дома нашли взрывчатку

Фото: у студента, устроившего стрельбу в Праге, нашли взрывчатку (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Дома у 24-летнего студента, устроившего стрельбу в центре Праги, правоохранители во время обысков обнаружили взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Спикер чешской полиции Ян Данек отметил, что в доме в поселке Гостунь, где проживал стрелок, сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено во время обыска самодельное взрывное устройство.

Утверждается, что оперативники обнаружили газовые баллоны с открытыми вентилями. Вероятно, преступник таким образом намеревался взорвать жилье.

Стрельба в центре Праги

21 декабря в университете в центре Праги мужчина устроил стрельбу. Сначала сообщалось о 10 жертвах, однако позже вечером местные правоохранители уточнили, что стрелок убил по меньшей мере 15 человек и ранил по меньшей мере 24 человека.

По словам начальника полиции Чехии Мартина Вондрашека, нападавший совершил самоубийство, когда по нему вели огонь правоохранители. Стрельцем оказался 24-летний студент философского факультета Давид Козак.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияСтрелков