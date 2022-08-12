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Стріхарський: ВР має підтримати законопроект щодо комплексної реконструкції кварталів застарілого житла

Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Артем Горовенко

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти законопроект щодо комплексної реконструкції кварталів застарілого житла (№ 6458) у першому читанні за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, голову підкомітету ВР з питань житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти будівництва Андрія Стріхарського у Telegram.

За його словами, актуальність законопроекту пов'язана, в першу чергу, з необхідністю забезпечити якісним житлом українців, які втратили домівки, або будинки яких постраждали під час бойових дій.

"По всій країні маємо сотні зруйнованих, пошкоджених будівель, які потребують відбудови та реконструювання. Харків, Чернігів, Ірпінь, Бучу та інші міста. По-друге, маємо аварійний стан багатоповерхівок й в інших містах країни, в тому числі й в столиці. Це руйнування фундаментів, осідання будівлі, невідповідність інженерних систем нормам, зношеність матеріалів, протікання дахів тощо", - говорить Андрій Стріхарський.

Що забезпечить законопроект:

  • планування комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);
  • здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) відповідно до генеральних планів;
  • інформування в режимі реального часу власників об’єктів про стан будівництва, рішення щодо будь-яких заходів, затвердження документації тощо;
  • співфінансування заходів шляхом місцевого, державного бюджетів, інвесторів забудовників та інших коштів, не заборонених законодавством;
  • гарантування та захист права власності та користування на об’єкти нерухомого майна, розташовані в межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду, або гарантування компенсації;
  • координація дій органів місцевого самоврядування з реалізації проектів;
  • забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо створення умов для безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський повідомляв, що комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній раді підтримати законопроект про розбудову мережі надійних укриттів, які захищатимуть людей від повітряних чи хімічних атак (№7398).

29 липня Верховна рада загалом ухвалила цей законопроект. Документ підтримали 280 депутатів.

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ПарламентАндрій Стріхарський