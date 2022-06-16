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Стріхарський: мусимо змінювати підходи до будівництва та організації простору

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Четвер 16 червня 2022 19:24
Стріхарський: мусимо змінювати підходи до будівництва та організації простору Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Артем Горовенко

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній раді підтримати законопроект про розбудову мережі надійних укриттів, які захищатимуть людей від повітряних чи хімічних атак (№7398).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Андрія Стріхарського у Facebook.

"Мова про надважливий нормативний акт про розбудову мережі надійних укриттів, які захищатимуть людей від повітряних чи хімічних атак. Війна, на жаль, надала особливого значення цій потребі. Мусимо вчитись на помилках. Мусимо змінювати підходи до будівництва та організації простору", - заявив Андрій Стріхарський.

За його словами, законопроектом передбачено вжиття додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами.

Що пропонується:

  • включення заходів цивільного захисту на стадії розроблення містобудівної документації;
  • обов’язкове залучення представників ДСНС України до розгляду містобудівної документації на засіданнях архітектурно-містобудівних рад;
  • спрощення процедури передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту;
  • вимога передбачити розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час проектування об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 осіб або періодично перебуватимуть понад 100 осіб;
  • надати визначення терміну проектна документація повторного використання та врегулювати питання її експертної оцінки;
  • врегулювати джерела фінансування витрат, пов'язаних з утриманням у готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту;
  • врегулювати строки приведення у готовність до прийому населення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів незалежно від форми власності у разі переведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових в режим підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та в особливий період.

"За рішенням комітету, парламенту рекомендовано включити законопроект до порядку денного сьомої сесії та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу", - резюмував Стріхарський.

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Андрій Стріхарський Парламент
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