Стрихарский посетил Германию и обсудил сотрудничество с политиками Баварии

По распоряжению председателя Верховной рады, народный депутат, заместитель председателя немецко-украинской группы дружбы в украинском парламенте, Андрей Стрихарский посетил Баварию, где провел несколько встреч с целью усиления дружеских отношений и сотрудничества между Украиной и Германией в гуманитарной и военной сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook .

По его словам, Бавария приютила у себя более 190 000 украинцев, вынужденных покинуть свои дома в результате российской агрессии.

В Баварии политик встретился с вице-президентом Государственного парламента Карлом Фреллером. Стороны обсудили условия временного пребывания вынужденных переселенцев, признание украинских дипломов о высшем образовании для украинцев, проживающих в Баварии, гуманитарную сферу и ситуацию на фронте в Украине.

На встрече нардеп отметил важность продолжения передачи Украине дальнобойного оружия и других видов вооружения для скорейшей победы.

"Нам нужно внимание всего мира: мы как Украина не начали войну, мы защищаемся - но мы должны закончить войну. Чем большую поддержку получит Украина, тем быстрее это произойдет", - подчеркнул он.

Стрихарский также отметил, что главная цель Украины на 2023 год - обеспечить своевременную военно-техническую помощь от наших партнеров

Вице-президент Баварского ландтага, Карл Фреллер, заявил, что война в Украине - горе для всех и будут приложены максимальные усилия для того, чтобы как можно скорее наступила победа Украины.

"Для нас очень болезненно признавать, что страна, которая называет себя наследницей СССР и во время второй мировой войны увольняла людей из концлагерей по всей Европе, сейчас в лице РФ позволила себе напасть на Украину", - отметил он.

После посещения Баварского ландтага, Стрихарский провел встречу с заместителем мэра Мюнхена госпожой Катрин Габеншаден, на которой рассказал о ситуации на фронте и обсудил вопросы восстановления Украины и пути ее реализации. Руководители баварской столицы заверили, что над этим вопросом они плодотворно будут работать.

Находясь в Мюнхене, Стрихарский посетил временное место жительства наших граждан, где проживает более 300 украинцев. Там парламентарий провел встречу с Робертом Ганусом, руководителем отдела в составе Управления по миграции и проживанию Мюнхена и представителями миграционного совета Мюнхена. Стороны обсудили проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане и пути их решения.

Также Стрихарский провел встречу с соискателями убежища из Украины. С немецкой стороны присутствовал Роберт Ганус, руководитель отдела в составе Управления по миграции и проживанию Мюнхена и представители миграционного совета Мюнхена.

Нардеп поблагодарил немецкую сторону за помощь украинцам. “Мы благодарны Германии за несгибаемую солидарность. Прежде всего, за готовность немецкого населения и дальше предоставлять временное убежище украинским гражданам. Германия уже приняла более 1 млн украинцев”, - отметил Стрихарский.

Также Андрей Стрихарский был приглашен в Гуманитарный хаб, созданный Альянсом помощи Украине Bündnis Ukraine Hilfe. Это ассоциация, которая объединяет около 350 частных лиц всех национальностей и различных ассоциаций, которые помогают украинским гражданам, которые нашли убежище в Германии.

Политик пообещал помочь со своей стороны в вопросе логистики гуманитарной помощи и поблагодарил неравнодушных людей Германии за открытое и искреннее сердце и обсудил возможные направления сотрудничества в гуманитарной сфере.