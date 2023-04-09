Стріхарський відвідав Німеччину та обговорив співпрацю з політиками Баварії

За розпорядженням голови Верховної ради, народний депутат, заступник голови німецько-української групи дружби в українському парламенті, Андрій Стріхарський відвідав Баварію, де провів декілька зустрічей з метою посилення дружніх відносин та співпраці між Україною та Німеччиноюю у гуманітарній та військовій сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського в Facebook .

За його словами, Баварія прихистила у себе понад 190 000 українців, які були змушені покинути свої домівки внаслідок російської агресії.

В Баварії політик зустрівся з віце-президентом Державного парламенту Карлом Фреллером. Сторони обговорили умови тимчасового перебування вимушених переселенців, визнання українських дипломів про вищу освіту для українців, що мешкають в Баварії, гуманітарну сфера та ситуацію на фронті в Україні.

На зустрічі нардеп також зазначив важливість продовження передачі Україні далекобійної зброї та інших видів озброєння для скорішої перемоги.

"Нам потрібна увага всього світу: ми як Україна не почали війну, ми захищаємося - але ми маємо закінчити війну. Чим більшу підтримку отримає Україна, тим швидше це станеться", - наголосив він.

Стріхарський також зазначив, що головна мета України на 2023 рік - забезпечити своєчасну військово-технічну допомогу від наших партнерів

Віце-президент Баварського ландтагу, Карл Фреллер, заявив, що війна в Україні - горе для всіх і будуть докладені максимальні зусилля задля того, щоб якомога швидше настала перемога України.

"Для нас дуже болісно визнавати, що країна, яка називає себе спадкоємницею СРСР і під час другої світової війни звільняла людей з концтаборів по всій Європі, зараз в обличчі РФ дозволила собі напасти на Україну", - зазначив він.

Після відвідання ландтагу, Стріхарський провів зустріч з заступницею мера Мюнхену пані Катрін Габеншаден, на якій розповів про ситуацію на фронті та обговорив питання стосовно відбудови України та шляхи її реалізації. Керівники баварської столиці запевнили, що над цим питанням вони будуть плідно працювати.

Перебуваючи у Мюнхені, Стріхарський відвідав тимчасове місце проживання наших громадян, де проживає понад 300 українців. Там парламентарій провів зустріч з Робертом Ганусом, керівником відділу у складі Управління з питань міграції та проживання Мюнхена та представниками міграційної ради Мюнхена. Сторони обговорили проблеми, з якими стикаються наші громадяни та шляхи їх вирішення.

Також Стріхарський провів зустріч з шукачами притулку з України. З німецької сторони був присутній Роберт Ганус, керівник відділу у складі Управління з питань міграції та проживання Мюнхена та представники міграційної ради Мюнхена.

Нардеп подякував німецькій стороні за допомогу українцям. “Ми вдячні Німеччині за незламну солідарність. Передусім, за готовність німецького населення і надалі надавати тимчасовий прихисток українським громадянам. Німеччина вже прийняла понад 1 млн українців”, - зазначив Стріхарський.

Також Андрій Стріхарский був запрошений до Гуманітарного хабу, створеного Альянсом допомоги Україні Bündnis Ukraine Hilfe. Це асоціація, яка наразі об’єднує близько 350 приватних осіб усіх національностей та різноманітних асоціацій, що допомагають українським громадянам, які знайшли прихисток у Німеччині.

Політик пообіцяв посприяти зі свого боку в питанні логістиці гуманітарної допомоги та подякував небайдужим людям Німеччини за відкрите та щире серце та обговорив можливі напрями співпраці у гуманітарній сфері.