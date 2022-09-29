Стрихарский рассказал об итогах первого форума восстановления Украины в Житомирской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Стрихарского в Facebook .

"Хотя Украина до сих пор продолжает бороться и вместе с тем мы не ставим жизнь на паузу и уже восстанавливаем общины после ужасных последствий, которые нанесла РФ. Наши строители ежедневно работают над заменой окон, восстановлением крыш, поврежденных обломками ракет, а также восстанавливают инфраструктуру," возводят мосты и ремонтируют дороги", - подчеркнул Андрей Стрихарский.

Он также добавил, что за последние семь месяцев каждый украинец ясно увидел, кто настоящий друг не только на словах. Таким надежным другом для Украины является Эстония, которая всегда одна из первых поддерживала Украину на международной арене, а сейчас согласилась быть главным координатором процесса восстановления Житомирской области на международном уровне.

"В ходе форума подписали трехсторонний меморандум, между Житомирской ОВА, Овручской общиной и Эстонским центром международного сотрудничества, который начинает реализацию проекта строительства нового детского сада в Овручи. Хочу отметить, что я, в свою очередь, также активно содействую, чтобы форум такого формата был проведен и на территории Черкасской области. У нас много стран-друзей, поэтому я убежден, что мы найдем надежного партнера для восстановления Черкасской области", - добавил нардеп.

Он также убежден, что пример Эстонии мотивирует другие страны мира и присоединятся к процессу восстановления Украины.

"Враг думал, что может нас легко сломать, но мы продолжаем работать, верить в ВСУ и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить все, что разрушили захватчики", - резюмировал Стрихарский.