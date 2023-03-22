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Стрихарский передал военным Корсунь-Шевченковского автомобили и медикаменты

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Среда 22 марта 2023 12:00
Стрихарский передал военным Корсунь-Шевченковского автомобили и медикаменты Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Сергей Новиков

Народный депутат Андрей Стрихарский посетил свой округ и в городе Корсунь-Шевченковский передал военным автомобили и медикаменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook.

Автомобиль для военных нужд, а также медикаменты был передан заместителю командира отдельного стрелкового батальона по вооружению Сергею Мельнику.

Также в Гуманитарном ХАБе города Городище еще один автомобиль и партию медикаментов для своих собратьев получил командир вновь 404 отдельного стрелкового батальона подполковник Войтенко Вадим Иванович.

На мероприятии присутствовали народные депутаты, представители местных властей, военные и предприниматели.

"Сегодня в ходе плановой поездки по округу имел честь вместе с благотворительным фондом "Злагода життя", зарегистрированным в городе Городище Черкасской области, передать автомобили и медикаменты для нужд ВСУ", - сообщил нардеп.

В ходе встречи с командирами состоялось обсуждение вопросов, которые сейчас беспокоят военнослужащих и возможности их решения, путем внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты или принятием новых.

"Мы чувствуем надежную защиту со стороны наших военных, поэтому крайне важно, чтобы и они ощущали нашу поддержку", - добавил Стрихарский.

Напомним, ранее народный депутат Андрей Стрихарский передал командованию воинской части А4553 внедорожник KIA Sorento.

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