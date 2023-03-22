Стріхарський передав військовим Корсунь-Шевченківського автомобілі та медикаменти

Народний депутат Андрій Стріхарський відвідав свій округ і в місті Корсунь-Шевченківський передав військовим автомобілі та медикаменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook .

Автомобіль для військових потреб, а також медикаменти було передано заступнику командира окремого стрілецького батальйону з озброєння Сергію Мельнику.

Також в Гуманітарному ХАБі міста Городище ще один автомобіль та партію медикаментів для своїх побратимів отримав командир новоствореного 404 окремого стрілецького батальйону підполковник Войтенко Вадим Іванович.

На заході були присутні народні депутати, представники місцевої влади, військові та підприємці.

"Сьогодні в ході планової поїздки по округу, мав честь разом з благодійним фондом "Злагода життя", що зареєстрований у місті Городище Черкаської області, передати автомобілі та медикаменти для потреб ЗСУ", - повідомив нардеп.

Упродовж зустрічі з командирами відбулось обговорення питань, які наразі турбують військовослужбовців і можливості їх вирішення, шляхом внесення змін до діючих нормативно-правових актів або ж прийняттям нових.

"Ми відчуваємо надійний захист з боку наших військових, тому вкрай важливо, щоб і вони відчували нашу підтримку", - додав Стріхарський.