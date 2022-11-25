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Стрихарский передал жителям деоккупированной Херсонской области крупную партию гумпомощи

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Пятница 25 ноября 2022 11:41
Стрихарский передал жителям деоккупированной Херсонской области крупную партию гумпомощи Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Сергей Новиков

Народный депутат Андрей Стрихарский передал жителям освобожденных от российских войск населенных пунктов Херсонской области гуманитарную помощь более чем на 300 000 грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Стрихарского в Facebook.

"После ночной продолжительной дороги, спеша к жителям освобожденных от российских войск населенных пунктов Херсонской области, чтобы доставить гуманитарную помощь населению и военным - продуктовые наборы, медикаменты, средства гигиены, детское питание и многое другое на общую сумму более 300 000 гривен", - сообщил нардеп.

По его словам, в перерывах между постоянными воздушными тревогами, поскольку ракетные обстрелы продолжались каждые два часа, помощь людям раздали на центральной площади Херсона.

"На этой центральной площади, с утра до вечера, присутствовало около 5-10 тыс. человек, нуждающихся в помощи. В городе еще нет воды и электричества, но как обещают местные власти, вскоре коммуникации будут налажены. Строить планы сейчас крайне тяжело, но точно важно записывать историю, которая происходит здесь и сейчас. Историю как украинский народ переживает сложные времена, историю несгибаемых, сильных и решительных украинцев и украинок", - подчеркнул Стрихарский.

Напомним, вчера кафиры обстреляли Херсонскую область 49 раз, погибли 10 человек, еще 54 получили ранения.

РБК-Украина также сообщало, что сегодня в Херсоне может звучать сирена, ведь специалисты будут тестировать систему оповещения.

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Херсонская область Андрей Стрихарский
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