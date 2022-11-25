Стрихарский передал жителям деоккупированной Херсонской области крупную партию гумпомощи
Народный депутат Андрей Стрихарский передал жителям освобожденных от российских войск населенных пунктов Херсонской области гуманитарную помощь более чем на 300 000 грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Стрихарского в Facebook.
"После ночной продолжительной дороги, спеша к жителям освобожденных от российских войск населенных пунктов Херсонской области, чтобы доставить гуманитарную помощь населению и военным - продуктовые наборы, медикаменты, средства гигиены, детское питание и многое другое на общую сумму более 300 000 гривен", - сообщил нардеп.
По его словам, в перерывах между постоянными воздушными тревогами, поскольку ракетные обстрелы продолжались каждые два часа, помощь людям раздали на центральной площади Херсона.
"На этой центральной площади, с утра до вечера, присутствовало около 5-10 тыс. человек, нуждающихся в помощи. В городе еще нет воды и электричества, но как обещают местные власти, вскоре коммуникации будут налажены. Строить планы сейчас крайне тяжело, но точно важно записывать историю, которая происходит здесь и сейчас. Историю как украинский народ переживает сложные времена, историю несгибаемых, сильных и решительных украинцев и украинок", - подчеркнул Стрихарский.
Напомним, вчера кафиры обстреляли Херсонскую область 49 раз, погибли 10 человек, еще 54 получили ранения.
РБК-Украина также сообщало, что сегодня в Херсоне может звучать сирена, ведь специалисты будут тестировать систему оповещения.
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