Стріхарський: ДАБІ потонула в корупції, довелося відрізати її "хірургічним" шляхом

Кабмін ухвалив рішення про старт роботи Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ), тому сумнозвісна ДАБІ завершила своє функціонування 15 вересня. На цей орган приходило стільки скарг та виявлялося стільки фактів корупції, що нічого іншого, як відрізати його "хірургічним" способом не залишалося.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Андрія Стріхарського у Facebook.
"Цього рішення давно чекала будівельна галузь і суміжні сфери, пов'язані з нею. Ми неодноразово на комітеті Верховної ради з питань місцевого самоврядування та організації державної влади і профільному Підкомітеті з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва, який я очолюю, обговорювали цю важливу реформу, повністю її підтримали та взяли участь в її здійсненні", - пише він.
За словами Стріхарського, завдяки зусиллям президента, Кабміну і колег по парламенту стало можливим запустити систему заново та налагодити її так, щоб максимально уникнути участі людського фактора в процесах прийняття рішень і видачі дозвільних документів. Практично всі процеси автоматизовані та у ДІАМ рішення про необхідність проведення перевірок прийматиме не посадовець, а система.
"Хочу підкреслити, що весь старий склад працівників ДАБI був звільнений і зараз формується новий штат працівників з 200 фахівців високого рівня, які проходять перевірки в НАБУ і НАЗК. Перший етап реформування доведений до логічного завершення. Але попереду наступні відповідальні кроки - прийняття кількох ключових законопроектів, які вдосконалять процеси діджіталізаціі в новому органі та посилять адміністративну і кримінальну відповідальність за можливі правопорушення. У самий найближчий час збираюся з колегами-депутатами взяти в цьому активну участь. Кінцевим підсумком наших зусиль бачу впорядкування і стабілізацію ситуації на будівельному ринку та створення сприятливих умов для подальших інвестицій", - підсумував політик.
Як повідомлялось, з 14 по 19 вересня народний депутат Андрій Стріхарський разом з групою народних депутатів України перебуває в робочій поїздці в Швейцарії. Приїзд в цю країну пов'язаний з програмою співробітництва Швейцарії і України, яку підписали влітку минулого року президенти двох країн.