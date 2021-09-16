Стріхарський: ДАБІ потонула в корупції, довелося відрізати її "хірургічним" шляхом

Кабмін ухвалив рішення про старт роботи Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ), тому сумнозвісна ДАБІ завершила своє функціонування 15 вересня . На цей орган приходило стільки скарг та виявлялося стільки фактів корупції, що нічого іншого, як відрізати його "хірургічним" способом не залишалося.

"Цього рішення давно чекала будівельна галузь і суміжні сфери, пов'язані з нею. Ми неодноразово на комітеті Верховної ради з питань місцевого самоврядування та організації державної влади і профільному Підкомітеті з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва, який я очолюю, обговорювали цю важливу реформу, повністю її підтримали та взяли участь в її здійсненні", - пише він.

За словами Стріхарського, завдяки зусиллям президента, Кабміну і колег по парламенту стало можливим запустити систему заново та налагодити її так, щоб максимально уникнути участі людського фактора в процесах прийняття рішень і видачі дозвільних документів. Практично всі процеси автоматизовані та у ДІАМ рішення про необхідність проведення перевірок прийматиме не посадовець, а система.

"Хочу підкреслити, що весь старий склад працівників ДАБI був звільнений і зараз формується новий штат працівників з 200 фахівців високого рівня, які проходять перевірки в НАБУ і НАЗК. Перший етап реформування доведений до логічного завершення. Але попереду наступні відповідальні кроки - прийняття кількох ключових законопроектів, які вдосконалять процеси діджіталізаціі в новому органі та посилять адміністративну і кримінальну відповідальність за можливі правопорушення. У самий найближчий час збираюся з колегами-депутатами взяти в цьому активну участь. Кінцевим підсумком наших зусиль бачу впорядкування і стабілізацію ситуації на будівельному ринку та створення сприятливих умов для подальших інвестицій", - підсумував політик.