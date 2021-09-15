Стріхарський: Україні слід переймати європейський досвід місцевого самоврядування великих та малих міст

З 14 по 19 вересня народний депутат Андрій Стріхарський разом з групою народних депутатів України перебуває в робочій поїздці в Швейцарії. Приїзд в цю країну пов'язаний з програмою співробітництва Швейцарії і України, яку підписали влітку минулого року президенти двох країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост нардепа в Facebook .

"Програма, профінансована швейцарською стороною, передбачає спільні дії по чотирьох напрямках. Частина з них стосується безпосередньо моєї діяльності, як члена Комітету Верховної ради з питань місцевого самоврядування та організації державної влади та голови Підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва", - розповів Стріхарський.

За його словами, у Швейцарію він приїхав з колегами перейняти швейцарський досвід, що стосується сталого розвитку міст, а також малого та середнього підприємництва та конкурентоспроможності.

"Не секрет, що Швейцарія є одним з європейських лідерів в цих сферах і багато цивілізованих країн світу переймають їх форми та методи розвитку. Мене найбільше цікавлять, звичайно ж, питання місцевого самоврядування великих та малих швейцарських міст і комун, а також, які сучасні шляхи розвитку вони використовують для вдосконалення процесів, - розповів нардеп. - Для мене є дуже цікавим і важливим ознайомитися зі швейцарською системою містобудування та принципами управління і державним регулюванням у сфері будівництва. А також поділитися власними поглядами і досвідом в цих сферах, оскільки саме над цим напрямком опікуюсь в парламенті України".

З 14 по 19 вересня, разом з групою народних депутатів України, буду перебувати в робочій поїздці в Швейцарії. Приїзд в... Posted by Андрій Стріхарський on Tuesday, September 14, 2021

На думку Стріхарського, для України це важливий досвід та допомога швейцарських фахівців буде по-справжньому безцінною.

"Попереду кілька днів дуже щільного графіка зустрічей з місцевими політиками, чиновниками та експертами. Потім додому - в Україну, з новим багажем знань", - резюмував політик.