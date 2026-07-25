Без скачков, но по 45 грн: банков дал прогноз по курсу доллара на конец июля

Главное:

Прогноз курса: Доллар будет держаться в пределах 44,6-45 грн, а евро - в пределах 50,8-51,5 грн. Ежедневные изменения будут минимальными - в пределах нескольких копеек.

Доллар будет держаться в пределах 44,6-45 грн, а евро - в пределах 50,8-51,5 грн. Ежедневные изменения будут минимальными - в пределах нескольких копеек. Роль НБУ: Регулятор контролирует ситуацию на межбанке с помощью валютных интервенций (ожидаемый недельный объем - от 800 млн долларов до 900 млн долларов), компенсируя небольшой превышающий спрос импортеров на 10-15%.

Регулятор контролирует ситуацию на межбанке с помощью валютных интервенций (ожидаемый недельный объем - от 800 млн долларов до 900 млн долларов), компенсируя небольшой превышающий спрос импортеров на 10-15%. Ситуация в наличном сегменте: В обменниках и банках царит летняя "пауза", ажиотажа нет, а разница между наличным курсом и межбанком постепенно уменьшается.

Что будет происходить на рынке

"По предварительным оценкам, спрос может превышать предложение примерно на 10-15%. Для украинского валютного рынка это не является критическим дисбалансом. У НБУ достаточно инструментов, чтобы компенсировать такую разницу и не допустить резких скачков курса", - отмечает банкир.

Спрос и предложение: В конце июля и начале августа традиционно более активно покупают валюту импортеры энергоносителей, оборудования и сырья, однако критического дисбаланса рынок не чувствует.

Доверие бизнеса и населения: Благодаря стабильной работе регулятора бизнес имеет доступ к необходимой валюте, а граждане не скупают доллары и евро из-за паники.

Внешние факторы и инфляция: Поддержкой курса является международная финансовая помощь и стабильные потребительские цены. Главными рисками остаются мировые цены на нефтепродукты и военная активность, которые могут повлиять на инфляцию.

Ожидаемые параметры валютного рынка (27.07 - 02.08):

Курсовые коридоры: