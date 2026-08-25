Стресс от чистого Android: 4 фичи Samsung, которых больше всего не хватает после перехода на Pixel

Переход со смартфона Samsung на Google Pixel может стать неожиданным испытанием даже для старых пользователей Galaxy. Несмотря на общую ОС Android, устройства заметно отличаются подходом к дизайну, аппаратному обеспечению и программным функциям.
РБК-Украина со ссылкой на BGR разобралось, почему смена одной модели смартфона на другую, даже в рамках одной ОС, не всегда удачная идея.
Главное отличие кроется в оболочках: Pixel предлагает Pixel UI (одну из самых чистых и минималистических версий Android), тогда как Samsung использует One UI.
Спорить о том, какая система лучше, не имеет смысла - это всегда дело вкусов пользователя.
Со всем тем, при смене смартфона данные передаются без проблем благодаря привязке Samsung Account к Google-аккаунту, но вы не сможете перенести фирменные приложения Samsung и инструменты One UI.
Одно из главных преимуществ владельцев Samsung - доступ к фирменному набору модулей Good Lock, позволяющему глубоко менять интерфейс на системном уровне.
На Google Pixel нет официальной поддержки этого софта и полноценных аналогов.
Среди самых популярных инструментов, которые теряют пользователи:
Модуль Home Up позволяет свободно изменять форму и размер иконки, папок и виджетов на рабочем столе без стандартных ограничений сетки, а также настраивать удобные жест-ярлыки.
Модуль Sound Assistant добавляет индивидуальную регулировку громкости для каждого отдельного приложения и позволяет одновременно воспроизводить аудио из двух разных источников.
Google Pixel имеет встроенную функцию Pixel Rules, однако ее возможности крайне ограничены: она умеет только изменять настройки звука или уведомлений в зависимости от геопозиции или подключения к Wi-Fi.
Зато сервис Routines and Modes на устройствах Samsung предлагает более продвинутую автоматизацию.
С его помощью можно настроить
Несмотря на то, что смартфоны Pixel имеют свою систему Gemini, пользователи Samsung при переходе теряют глубоко интегрированный ИИ от корейского бренда.
В частности, становится недоступна функция Note Assist в приложении Samsung Notes, которая позволяет структурировать заметки, исправлять ошибки, распознавать рукописный текст и мгновенно переводить его.
Установить приложение Samsung Notes на Pixel невозможно. Кроме того, исчезают функции Browsing Assist для резюмирования больших статей в браузере Samsung и инструменты Live Translate и Interpreter для синхронного перевода звонков и разговоров в реальном времени.
Выдвижная панель Edge Panels остается доступна с любого экрана или приложения на устройствах Galaxy еще с 2014 года.
Она позволяет держать под рукой ярлыки приложений, контакты, а также быстрые инструменты типа фонарика, компаса или линейки.
Кроме того, панель Edge значительно упрощает многозадачность: позволяет мгновенно запускать сохраненные пары приложений в режиме разделенного экрана или открывать программы в плавающих окнах.
Это удобный способ разгрузить рабочий стол, занеся часто используемые программы в боковое меню.
У Google Pixel подобного встроенного аналога нет, а посторонние приложения из Play Store часто работают нестабильно или требуют платной подписки.