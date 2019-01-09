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Ястремська зіграє в 1/4 фіналу тенісного турніру в Хобарті

Новини » Спорт    09.01.2019 - 11:51
Ястремська зіграє в 1/4 фіналу тенісного турніру в Хобарті
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/HobartTennis)

За вихід до півфіналу вона посперечається зі швейцаркою

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру категорії WTA International в австралійському Хобарті. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Спортсменка в двох партіях обіграла представницю Білорусі Віру Лапко, що займає 63 місце в світовому рейтингу. Ястремська за весь матч не дала суперниці заробити жодного шансу на брейк - 6:1, 6:4. Тривалість матчу склала рівно одну годину.

За вихід до півфіналу змагань українка посперечається з 55 ракеткою світу, швейцаркою Белінда Бенчіч.

У першому раунді турніру в Хобарті Ястремська обіграла Лауру Зігемунд з Німеччини (6:3, 6:1).

Також українка успішно стартувала і в парному розряді змагань, де разом з представницею Росії Анастасією Потаповою обіграла австралійок Елісон Баї і Аннерлеи Пулос з рахунком 6:3, 6:2.

Суперниці Потапової і Ястремської в чвертьфіналі змагань Hobart International в парі визначаться пізніше.

Нагадаємо, минулого року Ястремська виграла свій перший турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA).

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