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Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру в Тяньцзіні

Новини » Спорт    10.10.2019 - 10:41
Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру в Тяньцзіні
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Її суперницею стане російська тенісистка

Друга ракетка України Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру в китайському Тяньцзіні (Tianjin Open). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У другому раунді українка обіграла китаянку Пен Шуай з рахунком 6:2, 6:4. Матч тривав близько 70 хвилин.

За вихід до півфіналу змагань Ястремська посперечається з росіянкою Веронікою Кудерметовою (WTA 45), яка вийшла у чвертьфінал на відмові своєї суперниці - господині кортів Чжен Сайсай (WTA 38).

На початку тижня 19-річна українка встановила особистий рекорд, піднявшись на 23 місце у світовому рейтингу WTA.

Минулого тижня Ястремська в парі з Оленою Остапенко вийшла в фінал турніру в Пекіні (China Open), де українсько-латвійська пара в трьох сетах програла американкам Софії Кенін і Бетані Маттек-Сандс. Даяна також виступала в одиночному розряді China Open, але вилетіла у другому колі від 8 ракетки світу Кікі Бертенс.

Нагадаємо, Ястремська заявлена на Кубок Кремля. Українка брала участь на турнірі в Москві один раз. У 2017 році вона програла іншій українці Ользі Савчук на старті відбірного турніру.

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