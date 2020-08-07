Ястремська вийшла в 1/4 фіналу на турнірі WTA в Палермо

Друга ракетка України Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Палермо. У другому колі вона обіграла француженку Осіана Доден.

Про це повідомляється в Twitter змагань.

Для перемоги Даяні вистачило двох сетів - 6:2, 6:4. Зустріч, що проходила на центральному корті спорткомплексу "Кантрі тайм клаб", тривала 1 годину 18 хвилин. На рахунку українки 11 ейсів, дві подвійні помилки і 82% виграних перших подач.

Ястремська провела другий матч в одиночному розряді після рестарту сезону WTA, перед цим у 1/16 фіналу вона обіграла іспанку Сару Соррібес-Тормо (6:3, 6:4).

У чвертьфіналі українська тенісистка зіграє з Камілою Джорджі з Італії. Зустріч пройде сьогодні, 7 серпня, початок - о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна в останній момент заявилася на US Open.

Через пандемію коронавірусу тенісний сезон 2020 року був припинений в березні. На початку серпня розпочався перший після паузи офіційний турнір, він проходить в італійському місті Палермо. Його призовий фонд становить 202 тисяч доларів, змагання завершаться 9 серпня.