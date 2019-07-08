Ястремська не змогла пробитися до чвертьфіналу Вімблдону

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка є 35 ракеткою світу, не змогла пробитися до чвертьфіналу Вімблдону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

В 1/8 фіналу турніру вона програла представниці Китаю Чжан Шуай (50 в рейтингу WTA) з рахунком 4:6, 6:1, 2:6. Тенісистки провели на корті 1 годину і 46 хвилин.

Для 19-річної Даяни Ястремський це був перший поєдинок в 1/8 фіналу на турнірах "Великого шолома" (Grand Slam). Вона також дебютувала в основній сітці Вімблдону.

Згідно з даними Live WTA Ranking, за результатами турніру Даяна обійде Лесю Цуренко в рейтингу і стане другою ракеткою України.

Нагадаємо, раніше в 1/4 фіналу Вімблдону вперше в кар'єрі вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна, яка встановила національний рекорд. Серед українських тенісистів раніше не було жодного гравця, який би зіграв на цій стадії змагань на Вімблдоні.