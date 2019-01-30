Ястремська пройшла до чвертьфіналу турніру в Таїланді

Вона може зіграти на Thailand Open з лідером посіву

Третья ракетка Украины и 47 в мире Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнире в Хуахине (Таиланд). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Во втором круге украинская теннисистка в двух партиях обыграла 129 номер мирового рейтинга из Китая Пэн Шуай со счетом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Теннисистки ранее между собой не играли.

За выход в полуфинал соревнований в Хуахине 18-летняя украинка поспорит либо с лидером посева испанкой Гарбинье Мугурусой (WTA 15), либо с Моной Бартель (WTA 84) из Германии.

Хардовый турнир с призовым фондом 250 тысяч долларов проходит с 28 января по 3 февраля.

Для Ястремской это будет второй четвертьфинал в этом году. На старте сезона она уже сыграла в 1/4 на турнире в Хобарте.

Напомним, Ястремская сыграет за сборную Украины в матчах Кубка Федерации, пройдет в польской Зеленой Гуре с 6 по 9 февраля. Соперниками национальной команды будут Болгария, Эстония и Швеция.