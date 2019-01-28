ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українські тенісистки вдало стартували на турнірі в Таїланді

Новини » Спорт    28.01.2019 - 16:46
Українські тенісистки вдало стартували на турнірі в Таїланді
Фото: ілюстроване зображення (twitter.com/ThailandOpenHH)

Ястремська та Козлова пробилися до другого кола Thailand Open

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Козлова з перемог стартували на прем'єрному розіграші турніру в Хуахіні серії WTA International. Про це повідомляється на сайті змагань.

У матчі першого кола Ястремська обіграла представницю Нідерландів Аранча Рус. Українська тенісистка віддала суперниці лише три гейми - 6:0, 6:3. У другому колі Ястремська зіграє з переможницею матчу Пен Шуай (Китай) - Хлое Паке (Франція).

Козлова в першому раунді зустрічалася зі швейцаркою Конні Перрен. Українці вдалося виграти матч у трьох сетах - 6:4, 3:6, 6:3. Наступною суперницею українки стане шоста ракетка турніру Айла Томлянович з Австралії.

Нагадаємо, Даяна Ястремська відкриває цей тиждень з новим особистим рекордом - 47 місце. Українка вперше в кар'єрі піднялася в топ-50 рейтингу WTA.

Джокович зміцнив лідерство в світовому рейтингу після Australian Open Осака виграла Australian Open і звання першої ракетки світу
Новини України Теннистаиландсоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся