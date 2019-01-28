Українські тенісистки вдало стартували на турнірі в Таїланді

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Ястремська та Козлова пробилися до другого кола Thailand Open

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Козлова з перемог стартували на прем'єрному розіграші турніру в Хуахіні серії WTA International. Про це повідомляється на сайті змагань.

У матчі першого кола Ястремська обіграла представницю Нідерландів Аранча Рус. Українська тенісистка віддала суперниці лише три гейми - 6:0, 6:3. У другому колі Ястремська зіграє з переможницею матчу Пен Шуай (Китай) - Хлое Паке (Франція).

Козлова в першому раунді зустрічалася зі швейцаркою Конні Перрен. Українці вдалося виграти матч у трьох сетах - 6:4, 3:6, 6:3. Наступною суперницею українки стане шоста ракетка турніру Айла Томлянович з Австралії.

Нагадаємо, Даяна Ястремська відкриває цей тиждень з новим особистим рекордом - 47 місце. Українка вперше в кар'єрі піднялася в топ-50 рейтингу WTA.