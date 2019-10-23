Ястремська з перемоги стартувала на дебютному для себе WTA Elite Trophy

Українська тенісистка Даяна Ястремська з перемоги дебютувала на турнірі WTA Elite Trophy в китайському Чжухаї. Про це повідомляється на сайті змагань.

У своєму стартовому матчі на турнірі друга ракетка України обіграла представницю Хорватії Донна Векич з рахунком 7:6 (8:6), 6:2. Тривалість протистояння склала 1 година 35 хвилин.

Напередодні Донна Векич програла голландці Кікі Бертенс. Таким чином, хорватка втратила шанси на вихід у півфінал змагань. Ястремська та Бертенс в очній зустрічі визначать, хто з них вийде з групи "Азалія". Зустріч відбудеться 24 жовтня не раніше 14:00.

Турнір в Чжухаї завершиться 27 жовтня. У минулому році чемпіонкою Elite Trophy стала нинішня перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті.

Нагадаємо, Світоліна виступить на WTA Finals в Шеньчжені. Українка є чинною чемпіонкою даного турніру.