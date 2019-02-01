Ястремська обіграла лідера посіву і вийшла в 1/2 фіналу турніру в Хуахіні

Це вже друга перемога українки над Мугурусою

Третья ракетка Украины и 47 в мировом рейтинге Даяна Ястремская обыграла Гарбинье Мугурусу (WTA 15) из Испании в 1/4 финала турнира WTA в Хуахине (Таиланд). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. Поединок закончился со счетом 7:6 (5), 6:1.

Для девушек это был второй очный поединок. В прошлом сезоне Ястремская оформила победу над испанкой на соревнованиях в Люксембурге.

В 1/2 финала Даяна Ястремская сыграет против Магды Линетт (Польша, WTA 98).

Хардовый турнир с призовым фондом 250 тысяч долларов проходит с 28 января по 3 февраля.

Напомним, Ястремская сыграет за сборную Украины в матчах Кубка Федерации, пройдет в польской Зеленой Гуре с 6 по 9 февраля. Соперниками национальной команды будут Болгария, Эстония и Швеция.