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Ястремська пройшла до чвертьфіналу турніру в Таїланді

Новини » Спорт    30.01.2019 - 13:41
Ястремська пройшла до чвертьфіналу турніру в Таїланді
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/AustralianOpen)

Вона може зіграти на Thailand Open з лідером посіву

Третя ракетка України і 47 в світі Даяна Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру в Хуахіні (Таїланд). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У другому колі українська тенісистка в двох партіях обіграла 129 номер світового рейтингу з Китаю Пен Шуай з рахунком 6:1, 6:4. Тривалість протистояння склала 1 годину 12 хвилин. Тенісистки раніше між собою не грали.

За вихід до півфіналу змагань в Хуахіні 18-річна українка посперечається або з лідером посіву іспанкою Гарбінє Мугурусою (WTA 15), або з Моною Бартель (WTA 84) з Німеччини.

Хардового турнір з призовим фондом 250 тисяч доларів проходить з 28 січня по 3 лютого.

Для Ястремський це буде другий чвертьфінал цього року. На старті сезону вона вже зіграла в 1/4 на турнірі в Хобарті.

Нагадаємо, Ястремська зіграє за збірну України в матчах Кубка Федерації, який пройде в польському Зеленої Гурі з 6 по 9 лютого. Суперниками національної команди будуть Болгарія, Естонія та Швеція.

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