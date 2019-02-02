Ястремська пробилася в фінал турніру в Таїланді

Українська тенісистка вийшла до другого вирішального поєдинку в кар'єрі

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA в таиландском Хуахине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

18-летняя спорсменка в полуфинале обыграла 98 номер мирового рейтинга полячку Магду Линнетт со счетом 6:4, 6:3.

Ранее на пути к полуфиналу Даяна выбила первую сеянную турнира, испанку Гарбинье Мугурусу.

В финале турнира в Хуахине она сразится с австралийкой Айля Томлянович, которая в своем полуфинальном поединке в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Циданшек - 6:4, 6:1.

Хардовый турнир с призовым фондом 250 тысяч долларов проходит с 28 января по 3 февраля.

Напомним, Ястремская сыграет за сборную Украины в матчах Кубка Федерации, пройдет в польской Зеленой Гуре с 6 по 9 февраля. Соперниками национальной команды будут Болгария, Эстония и Швеция.