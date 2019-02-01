Ястремська обіграла лідера посіву і вийшла в 1/2 фіналу турніру в Хуахіні

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Це вже друга перемога українки над Мугурусою

Третя ракетка України і 47 в світовому рейтингу Даяна Ястремська обіграла Гарбінє Мугурусу (WTA 15).з Іспанії в 1/4 фіналу турніру WTA в Хуахіні (Таїланд). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Тенісистки провели на корті 1 годину 41 хвилину. Поєдинок закінчився з рахунком 7:6 (5), 6:1.

Для дівчат це був другий очний поєдинок. У минулому сезоні Ястремська оформила перемогу над іспанкою на змаганнях в Люксембурзі.

В 1/2 фіналу Даяна Ястремська зіграє проти Магди Лінетт (Польща, WTA 98).

Хардового турнір з призовим фондом 250 тисяч доларів проходить з 28 січня по 3 лютого.

Нагадаємо, Ястремська зіграє за збірну України в матчах Кубка Федерації, який пройде в польському Зеленої Гурі з 6 по 9 лютого. Суперниками національної команди будуть Болгарія, Естонія та Швеція.