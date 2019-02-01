Ястремська обіграла лідера посіву і вийшла в 1/2 фіналу турніру в Хуахіні

Це вже друга перемога українки над Мугурусою
Третя ракетка України і 47 в світовому рейтингу Даяна Ястремська обіграла Гарбінє Мугурусу (WTA 15).з Іспанії в 1/4 фіналу турніру WTA в Хуахіні (Таїланд). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.
Тенісистки провели на корті 1 годину 41 хвилину. Поєдинок закінчився з рахунком 7:6 (5), 6:1.
Straight sets (7-6, 6-1) victory for @D_Yastremska!— WTA (@WTA) February 1, 2019
To the @ThailandOpenHH semifinal it is pic.twitter.com/Ufdn4D0YP9
Для дівчат це був другий очний поєдинок. У минулому сезоні Ястремська оформила перемогу над іспанкою на змаганнях в Люксембурзі.
В 1/2 фіналу Даяна Ястремська зіграє проти Магди Лінетт (Польща, WTA 98).
Хардового турнір з призовим фондом 250 тисяч доларів проходить з 28 січня по 3 лютого.
Нагадаємо, Ястремська зіграє за збірну України в матчах Кубка Федерації, який пройде в польському Зеленої Гурі з 6 по 9 лютого. Суперниками національної команди будуть Болгарія, Естонія та Швеція.