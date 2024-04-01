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Свитолина сохранила позиции в топ-20 в рейтинге WTA, три соотечественницы улучшили положение

Киев, Понедельник 01 апреля 2024 11:00
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Свитолина сохранила позиции в топ-20 в рейтинге WTA, три соотечественницы улучшили положение Фото: Элина Свитолина уверенно чувствует себя в двадцатке сильнейших (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Звездная спортсменка Элина Свитолина сохранила статус первой ракетки Украины в обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). В первую сотню профессионалок попали еще четыре украинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летняя национальная лидер удержалась на 17-й строчке. В свой актив она записала 2406 зачетных баллов.

На десять позиций ниже расположилась соотечественница Свитолиной Марта Костюк. Со времени предыдущего варианта рейтинга она лишилась одного места. Зато немного улучшили положение Даяна Ястремская (+1 позиция), Ангелина Калинина (+3) и Леся Цуренко (+1).

Во второй сотне табеля о рангах WTA оказались еще четыре украинки. Лучше всего теннисные дела идут у Дарьи Снигур (135-е место) и Юлии Стародубцевой (136-е место). На три позиции ниже оказалась Екатерина Байндль (176-е). Регресс месяца продемонстрировала Катарина Завацкая, опустившаяся на 16 ступенек.

Лидером классификации осталась полячка Ига Свентек. Мария Саккари из Греции поднялась на 7-е место. Она в пределах топ-10 обошла китаянку Циньвэнь Чжэн и Маркету Вондроушову из Чехии.

Свитолина сохранила позиции в топ-20 в рейтинге WTA, три соотечественницы улучшили положение

К слову, ранее Соболенко не попала в список нейтральных атлетов на Олимпийские игры-2024.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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