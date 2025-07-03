Ястремская и Стародубцева против "нейтралок": кто фаворит и где смотреть матчи "Уимблдона" сегодня

Ястремская против Захаровой

Первой на корт ориентировочно в 16:30 выйдет Ястремская (№42 WTA), которая сыграет против теннисистки с российским паспортом - Анастасией Захаровой (№95 WTA).

23-летняя Захарова впервые попала в основную сетку "Уимблдона". В двух предыдущих сезонах она не преодолевала квалификацию. В этом году впервые прошла отбор, а в стартовом круге довольно неожиданно победила экс-первую ракетку мира, также "нейтральную", но белоруску - Викторию Азаренко (6:2, 2:6, 6:1).

В целом для нее это второе в карьере выступление во втором круге "мэйджора": в этом году она дошла до третьего раунда на Australian Open.

Ястремская в 11-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (в третий раз - на "Уимблдоне"). В следующий раунд украинка проходила восемь раз вообще и дважды - на Уимблдонском турнире.

Соперницы ранее никогда не пересекались на корте. Фавориткой дебютного противостояния является украинка. Коэффициент на ее победу - в диапазоне 1,20-1,23. Ставки на успех Захаровой - 4,20-4,50.

Стародубцева против Самсоновой

Юлия Стародубцева (№68 WTA) сыграет против другой "нейтральной" россиянки - Людмилы Самсоновой (№19 WTA). Игра стартует не раньше 17:00.

Россиянка в первом круге переиграла Маю Джойнт из Австралии - 6:3, 6:2. Она в четвертый раз выступает в основной сетке "Уимблдона". Высшее достижение на английском "мэйджоре" - выход в четвертый круг в 2021-м.

Стародубцева во второй раз играет в "основе" турнира. В прошлом году она стартовала с квалификации и дошла до второго круга.

Стародубцева и Самсонова ранее встречались один раз. В текущем году на грунтовом турнире в Мадриде украинка победила соперницу в эпическом противостоянии. Проигрывая 2:5, 1:3, она перевернула игру. Отыгралась во второй партии (7:6) и уничтожила соперницу в третьей - 6:0.

Несмотря на это, именно Самсонова является большой фавориткой матча. Ее успех букмекеры оценивают в - 1,17-1,20. Тогда как ставки на победу украинки - 4,60-5,10.

Где смотреть "Уимблдон"-2025

Официальный транслятор Уимблдонского турнира в Украине - Setanta Sports.

Поединки основной женской и мужской сетки "Уимблдона" в прямом эфире доступны на OTT-платформе Setanta Sports, а также на каналах Setanta Sports и Setanta Sports+.

Трансляции матчей украинских игроков будут доступны также на YouTube канале Setanta Sports.