Ястремская против Гофф, старт Костюк и Стародубцевой: когда и где смотреть матчи украинок на "Уимблдоне" сегодня

Пятая попытка Костюк

Первой на корт выйдет вторая отечественная ракетка Марта Костюк. Украинка, которая сейчас в мировом рейтинге находится на 26-й строчке, сыграет против 171-й ракетки мира Вероники Эрьявец из Словении. Начало встречи - не ранее 13:00 по киевскому времени.

Это будет первая встреча теннисисток. Словенка не так часто участвует в турнирах высокого уровня. В основную сетку Уимблдона-2025 она пробилась через квалификацию.

По мнению букмекеров, Костюк является безоговорочным фаворитом. Ставки на ее победу принимают с коэффициентом - 1,09. Победа Эрьявец станет сенсацией - 7,0.

Для украинки это будет пятое подряд выступление в основе "Уимблдона". В 2023 и 2024 годах она доходила до третьего раунда.

Стародубцева против хозяйки турнира

Примерно в 16:30 ожидаем выхода на корт четвертой теннисистки в национальном рейтинге - Юлии Стародубцевой. 68-я в мире, она сыграет против британки Франчески Джонс (№122 WTA).

24-летняя Джонс попала в "основу" на правах хозяйки: она получила wild-card от организаторов турнира.

Спортсменки играли между собой лишь раз, встреча состоялась в прошлом году, на грунтовом турнире в Мексике. Тогда Джонс сумела выиграть в первом круге (7:5, 6:4), после чего добралась до финала.

Букмекеры дают соперницам почти равные шансы. Но небольшое преимущество - у Джонс. Ее возможный успех оценивают в 1,83, тогда как коэффициент на победу украинки - 1,94.

Стародубцева во второй раз играет на "Уимблдоне". В прошлом году она стартовала с квалификации и дошла до второго круга основной сетки.

Испытание для Ястремской

В вечерней сессии, примерно в 19:00, третья в Украине и 42-я в мире Даяна Ястремская попытается сотворить сенсацию в поединке против 2-й ракетки мира - американки Коко Гофф.

Теннисистки играли между собой трижды, все матчи прошли на грунте и завершались победами американки. Последняя встреча состоялась в этом году на турнире в Мадриде. Гофф выиграла в трех сетах - 0:6, 6:2, 7:5.

Гофф явный фаворит предстоящего противостояния. На ее победу дают коэффициент - 1,13. На успех украинки - 5,66.

Нынешний "Уимблдон" станет для Ястремской четвертым. Персональный рекорд - 1/8 финала в 2019 году.

Где смотреть "Уимблдон"-2025

Официальный транслятор Уимблдонского турнира в Украине - Setanta Sports.

Поединки основной женской и мужской сетки "Уимблдона" в прямом эфире доступны на OTT-платформе Setanta Sports, а также на каналах Setanta Sports и Setanta Sports+.

Трансляции матчей украинских игроков будут доступны также на YouTube канале Setanta Sports.